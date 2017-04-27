Кубок Украины: в финале «Шахтер» сыграет с «Динамо»

Состоялись матчи 1/2 финала Кубка Украины.

В Николаеве местный одноименный клуб противостоял «Динамо» и как мог сопротивлялся. Совсем чуть-чуть не хватило хозяевам в первом тайме — Ярмоленко забил перед самым перерывом. Во второй половине встречи николаевцы бросились отыгрываться, но гол Кадара на 62-й минуте окончательно остудил их пыл. В дальнейшем, Ярмоленко забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик.

Затем в Харькове встретились «Шахтер» и «Днепр». Горняки, несмотря на некоторые изменения в составе, имели игровое преимущество, больше владели мячом, атаковали, но забить смогли лишь один раз (Тайсон).

В итоге в финале встретятся флагманы украинского футбола — «Шахтер» и «Динамо».

Решающий поединок состоится 17-го мая.