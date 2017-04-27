Проверки и скрытый рэкет: Как работает малый бизнес в «ДНР»

В «ДНР» реально привезти любой товар, несмотря на санкции и блокады, были бы покупатели. Но покупательная способность населения невысокая, а значит, и спрос на дорогие вещи слабый.

Военные действия на востоке Украины, продолжающиеся вот уже 3 года, отнюдь не привели к исчезновению крупного, среднего и малого бизнеса. И если два первых в настоящий момент переживают кризис, вызванный национализацией и продолжающимися «отжимами», то малый продолжает работать, хотя и с проблемами.

Весна-лето 2014-го года запомнилась бизнесу Донбасса массовыми «отжимами» бизнеса, торговых и иных объектов, чему положили конец начавшиеся боевые действия, в условиях которых стало просто не до того. Примерно с осени того же года в »ДНР», если и ненадолго, то уж точно «всерьез», бизнес начал получать хотя бы какие-то гарантии для своей работы.

Для развития любого бизнеса есть несколько ключевых факторов, которые позволяют ему если не развиваться, то хотя бы выживать. К таковым, в целом, относятся – отношения с государством, в данном случае – самопровозглашенным и потому непризнанным, покупательская способность населения, конкуренция и возможности для развития.

Итак, давайте посмотрим, как сейчас живется малому бизнесу на неподконтрольной территории Украины.

Зарегистрироваться легко – выжить трудно

Пожалуй, единственное, что не изменилось за прошедшие три года в сфере бизнеса — это конкуренция. По признанию бизнесменов, в основном, в населенных пунктах «ДНР» продолжают работать те же самые предприниматели, что и прежде. Разумеется, часть из них ушла с рынка по причине иных политических взглядов или вследствие изменения экономических условий, но, в целом, состав рынка остался прежним, многие новички, появившиеся со времени военных действий, просто не выдержали испытаний и закрылись.

Конечно же в количественном соотношении число предпринимателей, магазинов, кафе, ресторанов и прочих бизнес-объектов упало, но учитывая одновременное уменьшение количества населения, это не привело к дефициту.

Конкуренция на рынке сохраняется в относительном балансе – в большинстве случаев его участники могут не распихивать друг друга локтями в борьбе за клиента – клиентов не хватает всем одинаково.

Особенно заметно это, если смотреть на сферу общественного питания – количество кафе, ресторанов и ночных клубов уменьшается, а те, которые есть, работают без особых прибылей, поскольку клиентов у подобных заведений, превратившихся, по сути, в заведения роскоши, становится все меньше. Военные действия выработали устойчивый спрос на иные товары и услуги.

С другой стороны, конкуренция выросла именно в тех сферах, оказывающих актуальные в новых условиях услуги и продающих товары повышенного спроса.

Скажем, растет количество комиссионных магазинов, продающих товары, которые приносят на реализацию местные жители, так что их владельцам приходится, образно говоря, «сражаться» за клиентов.

Увеличивается количество аптек.

«Многие из тех, кто приподнялся в верхушке «ДНР», теперь вкладывают в бизнес, причем особой популярностью пользуется аптечный бизнес как востребованный и в котором, по общепринятому мнению, баснословная маржа. Как итог, появились фармацевтические сети, в которые входят десятки аптек. Ха! А то, что покупательская способность населения упала в разы, никто не учитывает, вот и бьются старые и новые участники рынка за более-менее платежеспособных клиентов из числа пенсионеров с двумя пенсиями. Но все равно нормально аптека работает в лучшем случае неделю в месяц, остальное время — застой», — признался один из горловских предпринимателей, занимающихся аптечным бизнесом.

Можно привезти практически все – но некому и незачем

Куда более болезненным вопросом для предпринимателей является закупка товара и его сбыт.

Как признаются бизнесмены, с приобретением товара для реализации проблем нет, достать можно все и от любого производителя. Так, несмотря на официальную блокаду торговли с самопровозглашенными «республиками», в той же «ДНР» примерно 30% ассортимента товаров представлены как раз украинскими производителями.

Предприниматели объясняют это различными причинами – кто как сумел наладить закупку товара, близостью к «границе» с Украиной (в приграничных городах доля отечественного производителя традиционно несколько выше), а также предпочтениями покупателей.

Из украинских товаров в «ДНР» велика возможность приобрести сыры, мясо, шоколад «Рошен», правда, власти самопровозглашенной «республики» всячески «рекомендуют» предпринимателям отказаться от украинской продукции, однако рекомендации зачастую игнорируются.

А вот молочная продукция, одежда, бытовая химия и алкоголь, как правило, производства «ДНР», России и Белоруссии. Практически вся одежда на сегодняшний день завозится на неподконтрольную Украине часть Донбасса через РФ и, как правило, представляет собой все то же производство Китая и Турции, что и прежде. Впрочем, вполне можно приобрести и качественную брендовую одежду, были бы деньги.

«Очень упала покупательская способность, поэтому для многих главным критерием при выборе товара является его цена. Бизнес реагирует тем, что завозит наиболее дешевые товары из России, что намного проще, но и качество у них соответствующее — довольно низкое, а везти более высокое по цене и качеству в больших объемах бессмысленно, нет столько покупателей. Те, кто может себе это позволить, предпочитают брать более дорогие, но качественные украинские товары на заказ. Играют роль конечно личные привычки и предпочтения.

«Я предпочитаю кофе марки St. Michel – достать его тут невозможно, а в Украине он стоит около 250 гривен за килограмм. Под заказ мне он обошелся в 800 рублей или около 400 гривен, то есть в 1,5 раза дороже чем его реальная цена, но иначе никак, а привыкать к чему-то другому не хочется», — поведал один из горловчан.

От проверки до проверки

Но все же для любого бизнеса главным является отношения с властью, неважно, признана она официально или нет.

Неразбериха первых месяцев прошла, и зарегистрировать свой бизнес на территории «ДНР» сегодня в принципе несложно. Благодаря наличию в ряде городов продолжающих работать разрешительных и административных центров, открыть ЧП можно буквально за несколько дней, а перечень документов, по сути, не отличается от украинского.

Налогообложение также сравнительно щадящее — большинство предпринимателей предпочитают пользоваться упрощенной системой налогообложения, что освобождает от уплаты НДС и ведет к уплате налога с валового дохода. Например, для 2-й группы это 2,5%.

Настоящим же, без преувеличения, бичом бизнеса в «ДНР» является огромное количество проверок, которые устраиваются всевозможными «государственными» органами самопровозглашенной республики и обычно заканчиваются штрафами.

«У меня работают две аптеки – одна в Украине и другая в «ДНР» — есть с чем сравнивать. За два года, благодаря мораторию на проверку в Украине, в моей аптеке не было ни одной проверки, в то время как за этот период в «ДНР» меня проверяли 12 раз налоговая, прокуратура, служба по защите прав потребителей и прочие», — рассказал о масштабах проверок предприниматель, занимающийся фармацевтическим бизнесом.

Особенно усилились эти проверки после введения блокады торговли с «ДНР» и прекращения работы крупных предприятий. Скорее всего, таким образом «власти» самопровозглашенных республик решили компенсировать убытки, понесенные в результате прекращения работы крупных предприятий.

В своих проверках власти «ДНР» иной раз проявляют чудеса «изобретательности». Скажем, налоговая инспекция ставит в вину предпринимателям, арендующим помещения, несвоевременность регистрации договоров аренды, поскольку «ДНР» возникла в апреле 2014-го года, а регистрировать договора начали лишь в декабре, под штрафные санкции в размере 10-20 тысяч рублей (4700-9500 гривен) попадает огромное количество предпринимателей.

Отличается также пожарная инспекция, требующая от предпринимателей оборудования объектов торговли противопожарной сигнализацией, что обойдется в 9500 рублей (4500 гривен) за проект и 17000 (9000 гривен) рублей само подключение. Но, как признаются предприниматели, это ни что иное, как завуалированный рэкет, так как диспетчерской, куда бы мог поступить сигнал, попросту нет.

Также организовываются платные курсы по правилам пожарной безопасности со стоимостью от 150 (Горловка) до 3 тысяч рублей (Дебальцево) с человека.

«Проблемы у меня начались еще в 2015 году – власти «ДНР» всячески намекали, что моя деятельность противоречит законодательству «ДНР», но они готовы закрывать на это глаза, если я заключу договор о сотрудничестве с «МВД ДНР». Давление было различным: как цивилизованным в виде официальных писем, так и нецивилизованным в виде заявлений в прокуратуру, визитов автоматчиков в офис, изъятия оригиналов документов налоговой, что сделало мою деятельность практически невозможной, и много другого», — признался на условиях анонимности об одном из случаев шантажа один из донецких предпринимателей.

Помимо вышеназванных минусов к проблемам бизнеса в самопровозглашенной «ДНР» предприниматели относят отсутствие обратной связи с властью «ДНР», которая совершенно не интересуется проблемами бизнеса и представлена зачастую совершенно некомпетентными в экономике людьми, полное отсутствие возможности кредитования, а значит и надежд на развитие бизнеса, политизацию экономических отношений в виде попыток установления минимальной цены.

«Для бизнеса в «ДНР» плюсов нет, то есть бедным слоям населения не так уж и плохо – гуманитарная помощь, низкие коммунальные тарифы и возможность второй пенсии для пенсионеров. Но беда в том, что таких слишком много, о чем вслух говорить не принято, и зарабатывать бизнесу сложно. Зато бизнес чмырят, ему тяжело. Он конечно выживает, но как бы вопреки всему он, как цветы сквозь асфальт, пробивается, выживает вопреки…» — охарактеризовал состояние малого бизнеса в самопровозглашенной «ДНР» один из местных коммерсантов.

Никита Синицин, 112.ua