Фронтовая Горловка: ночное обострение

На протяжении дня местные жители о боевых действиях не сообщали, а вот ночью ситуация усугубилась.

О боях сообщения начали поступать ближе к 22 час. Одни писали о канонаде на северо-востоке, другие рассказывали о «бахах» на юго-западе и западе.

На линии огня кроме стрелкового активно применялись минометы, бронетехника. На юго-западном направлении кроме громких, но отдаленных раскатов, доносившихся до города, периодически были видны вспышки.

Кроме того, во многих жилмассивах города фиксировались перепады напряжения.

Не стихают бои в районе Марьинки, Новотроицкого, в результате боевых действий поврежден многоквартирный дом в Докучаевске.