Фронтовая Горловка: ночное обострение

Четверг, 27 апреля, 2017
На протяжении дня местные жители о боевых действиях не сообщали, а вот ночью ситуация усугубилась.
О боях сообщения начали поступать ближе к 22 час. Одни писали о канонаде на северо-востоке, другие рассказывали о «бахах» на юго-западе и западе.
На линии огня кроме стрелкового активно применялись минометы, бронетехника. На юго-западном направлении кроме громких, но отдаленных раскатов, доносившихся до города, периодически были видны вспышки.
Кроме того, во многих жилмассивах города фиксировались перепады напряжения.
Не стихают бои в районе Марьинки, Новотроицкого, в результате боевых действий поврежден многоквартирный дом в Докучаевске.