Фронтовая Горловка продолжает получать гуманитарную помощь

В больницы поступило новое оборудование, а из Белоруссии доставили инвалидные кресла.

Большая партия гуманитарной помощи поступила в Горловку в начале недели. Горбольница № 2, а также ТМО «Семья и здоровье» получили новое оборудование, инструментарий, расходные материалы для операционных, других отделений лечебных учреждений.

В перечне оборудования — кислородные концентраторы, электрокардиографы, хирургические наборы, тонометры, шприцы и др.

На следующий день город получил инвалидные кресла, предназначенные для людей, не имеющих возможности приобрести их за собственный счет в связи с тяжелым материальным положением. Доставили инвалидные кресла в Горловку волонтеры из Белоруссии, зная о сложившейся тяжелой ситуации.

Наконец в среду, 26-го апреля, в здании горисполкома прошла встреча с представителями международной благотворительной организации.

В ходе обсуждения проблем были озвучены просьбы и пожелания представителей местных властей. Так, говорилось о необходимости поддержки населения продуктовыми и гигиеническими наборами, обеспечение блокпостов питьевой водой, биотуалетами и навесами в летний период, а также доукомплектование расположенных там медицинских пунктов. Системе здравоохранения нужны стеклопакеты и двери для восстановления здания амбулатории, а также требуется помощь в организации и восстановлении фельдшерско-акушерских пунктов в жилмассивах города.