Фронтовая Горловка: вечером снова шли бои

В четверг местные жители начали сообщать о боевых действиях лишь после наступления темноты.

Около 21 час. в стороне Новгородского прогремел громкий, одиночный взрыв или выстрел, после которого началась стрельба.

Также некоторое время «шумело» северное направление и восточнее — в стороне Светлодарска. Активность наблюдалась на протяжении нескольких часов, но до полуночи все стихло, разве что светлодарский плацдарм еще некоторое время гремел тяжелым.

Уже сегодня, 28-го апреля, утром на севере была слышна «работа» крупнокалиберного вооружения, гранатометы…

Наиболее интенсивно в четверг шли бои на участке от Авдеевки до Ясиноватой, в окрестностях Донецка, под Докучаевском и в Новоазовском районе.

Как стало известно, ночью в результате боевых действий в Киевском районе Донецка было повреждено здание, а уже сегодня утром пострадало общежитие в Макеевке.