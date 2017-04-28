В Авдеевку начало поступать электричество

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, сегодня Авдеевку подключили к электроснабжению.

«По состоянию на 7 час. 28-го апреля централизованное электроснабжение города Авдеевка возобновлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района», — говорится в сообщении.

Буквально вчера на пресс-конференции руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал, что только 15 % Авдеевки имеет энергоснабжение.

«Одна фаза перебита, а вторая время от времени коротит из-за этого только 15% Авдеевки имеют электроснабжение. Мы работаем над тем, чтобы запитать электроэнергией Авдеевку с подконтрольной территории. Фактически, от Очеретино тянется линия электропередачи и, я думаю, что где-то после праздников мы сможем вздохнуть свободнее, поскольку не будет той катастрофы, которая происходит по нескольку раз на неделю с электроснабжением Авдеевки», — сообщил он.