В «ДНР» заявили о запуске двух крупных предприятий

На заводе «Силур» в Харцызске и металлургическом заводе в Енакиево, попавших в список национализированных «ДНР», заявили о возобновлении работы.

Сталепроволочно-канатный завод «Силур» приостановил свою работу в конце 2016-го года, но на церемонии открытия было заявлено, что «уже сейчас у завода есть заказы на поставку продукции как в «ДНР», так и на экспорт».

Приступили к запуску после двух месяцев простоя и на ЕМЗ. Здесь был произведен розжиг доменной печи № 5 по выплавке чугуна.