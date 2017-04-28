Новый порядок пересечения линии разграничения: изменения для граждан

Штаб АТЦ опубликовал новый Временный порядок пересечения линии соприкосновения № 222-ог от 14.04.2017.

Этот документ регулирует пересечение линии соприкосновения физическими лицами и их транспортом, но более не регулирует перевозку грузов и личных вещей. Большинство положений по процедуре пересечения линии соприкосновения железнодорожным транспортом исключены из документа, вместе с тем, урегулированы вопросы проезда людей на прилегающие к линии соприкосновения населенные пункты, а также установлено, что за обустройство и обслуживание КПВВ вместе с прилегающими территориями ответственны Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации.

Какие же основные изменения коснутся рядовых граждан?

Во-первых, согласно нового документа, пропуска станут бессрочными. По старому документу, абсолютное большинство пропусков выдавалось на один год. Ежедневно сотни людей не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что срок действия пропуска истек. Бессрочное действие пропусков будет очень полезным нововведением, которое позволит решить проблемы многих людей. Вместе с тем, пока неясно, будут ли бессрочными только пропуска, полученные уже после принятия нового Временного порядка, или бессрочный характер действия пропусков распространяется и на уже действующие пропуска.

Во-вторых, в случае, если гражданин перемещается с временно неконтролируемой территории с целью переезда на проживание, он может вывозить личные вещи транспортными средствами (не только легковыми автомобилями), а также перемещать сами транспортные средства (грузовые автомобили, автобусы, тракторы и т.д.). Данная норма предполагает единоразовое перемещение, а не постоянное. Также, к сожалению, речь не идет о возможности возобновления автобусного сообщения.

В-третьих, лица, которые проживают рядом с линией соприкосновения могут перемещаться на основании паспорта с пропиской (регистрацией) в данной местности или другого документа, удостоверяющего личность с подтверждением проживания в данной местности. Другие лица (например, гости) точно так же могут перемещаться в прифронтовые населенные пункты с паспортом, либо другим документом удостоверяющим личность без привязки к данной местности. Этим людям не требуется оформление пропуска, но информация о них будет заноситься в специальный учет.

Из других изменений, стоит отметить, что дети до 16 лет смогут пересекать линию соприкосновения также по паспорту (сейчас паспорт можно получить с 14 лет). Появилась норма, согласно которой в заявках на получение пропуска должны быть заполнены все графы, иначе такая заявка не будет рассматриваться. Появились новые основания для приостановки (отмены) действия пропуска: если человек имеет доступ к государственной тайне, если человек отказался предоставить согласие на сбор и обработку своих персональных данных, а также во исполнение решений судов и актов иных уполномоченных органов. Приостановление (отмена) действия пропуска отныне принимается, как информация, а не решение, и его можно получить только на электронную почту по обращению заявителя. Наконец, в случае форс-мажора (санитарная эвакуация, обстрелы, другое), старший смены пограничного наряда имеет право принять решение разрешить пересечение линии соприкосновения.

Восток SOS