Сборная Украины по хоккею покидает Дивизион ІА

Сборная Украины по хоккею проиграла четвертый кряду матч на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IА. На этот раз «сине-желтой» дружине не удалось справиться с казахами.

Подопечные Александра Савицкого, уступив в первом периоде со счетом 0:2, смогли отыграться в течение второй двадцатиминутки. Впрочем, заключительный отрезок встречи остался за гостями — 2:4.

Таким образом, наша сборная потеряла все шансы на то, чтобы сохранить прописку во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Если украинцы в заключительном поединке обыграют Южную Корею (28-е апреля), то еще могут сравняться с Венгрией по количеству набранных очков. Тем не менее, в очной встрече хозяева турнира им проиграли.