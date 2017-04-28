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«Ощадбанк» начал выполнять решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича – СНБО

Пятница, 28 апреля, 2017

Пока неизвестно в рамках какого дела было вынесено решение о спецконфискации средств беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

«Ощадбанк» начал процедуру спецконфискации $1,5 млрд. беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда. Об этом 28 апреля сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По словам представителя СНБО, в офис «Ощадбанка» с соответствующим постановлением суда приезжали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Агентство не располагает информацией, в рамках какого дела и в каком суде проходил процесс, и когда было вынесено решение о спецконфискации.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс-президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.

17 января 2017 года генпрокурор сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. На следующий день документ был опубликован в СМИ.

20 января Печерский суд Киева дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене бывшего президента.

14 марта Генеральная прокуратура Украины передала дело Януковича в суд.

28 марта коллегия Апелляционного суда Киева приняла решение, что уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева.

11 апреля в Оболонском суде определили состав суда, который будет рассматривать дело. Начало заседаний запланировали на 4 мая.

Гордон

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