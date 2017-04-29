Фронтовая Горловка: на окраине города два человека подорвались на мине

Двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве на северо-западе от Горловки.

Пострадавшие получили множественные осколочные ранения конечностей и головы, при этом одному из них всего 12 лет. Обоих пришлось госпитализировать.

Кроме того, в Ясиноватой в результате детонации боеприпаса пострадал еще один подросток. Юноше 2000 г.р. оторвало два пальца руки, поврежден глаз, перебита грудная клетка.По некоторым данным, боеприпас он нашел. Сейчас пострадавший находится в больнице.