Фронтовая Горловка: сегодня возобновляется движение троллейбуса по восстановленному маршруту

Троллейбусное движение в направлении ж/д станции Никитовка было прекращено еще в 2014-м году.

С сегодняшнего дня движение общественного транспорта в указанном направлении возобновлено — он будет курсировать от троллейбусного депо до ДК «Ветеран».

На восстановление линии электротранспорта потребовалось 3700 погонных метров троллей. Было выполнено закольцевание маршрута.

Стоит отметить, что причиной прекращения троллейбусного маршрута в «ДНР» назвали обстрелы со стороны ВСУ, хотя троллейбусы перестали ходить в Никитовку после подрыва моста на улице.Б.Макухи в середине июля 2014-го года, о минировании которого накануне сообщали СМИ.

Почти через год состоялось открытие восстановленного моста неподалеку — на ул.Калашникова. Однако, полноценно заменить взорванный мост он не смог.

Немногим ранее блоггер Никита Синицин сообщил об отсутствии контактного провода для троллейбусов на протяжении от ж/м Солнечный до взорванного моста в районе ДК «Ветеран». Злоумышленников нашли лишь через несколько месяцев.