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Кличко потерпел болезненное поражение

Воскресенье, 30 апреля, 2017

На «Уэмбли» в присутствии 90 тысяч зрителей украинский боксер проиграл титульный бой Энтони Джошуа — судья остановил бой ввиду явного преимущества британца.

В этом поединке разыгрывались сразу три титула — чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBO и IBF и титул суперчемпиона по версии WBA.

В Лондоне боксеры выдали весьма зрелищный бой. В начале Владимир Кличко использовал осторожность соперника, взял инициативу в свои руки и начал методично набирать очки, но, в целом, первые четыре раунда прошли в примерно равной борьбе. Такая ситуация  вынудила англичанина пойти в наступление и уже в пятом раунде 27-летнему боксеру удалось отправить украинца в нокдаун. Однако, Владимиру удалось продержаться до конца раунда, восстановиться и уже в следующем раунде отправить в нокдаун Джошуа — первый в его профессиональной карьере. Кличко просто обязан был использовать потрясение соперника, но у него не получилось.

После этого боксеры вновь принялись осторожничать и пытались действовать наверняка. Ситуация изменилась в 11-м раунде, в котором Энтони вновь резко пошел вперед и снова активные действия поставили Кличко в тупик. В итоге британец дважды отправил украинца в нокдаун. На этот раз восстановиться Владимир просто не успевал и когда Джошуа в очередной раз серией ударов прижал соперника к канатам, рефери остановил бой.

Теперь на счету Джошуа 19 побед в 19-ти поединках, причем все — нокаутом. В свою очередь, 41-летний Кличко потерпел второе кряду поражение (в конце ноября 2015-го года он проиграл бой англичанину Тайсону Фьюри по решению судей, после чего на ринг не выходил) или пятое поражение (четвертое — нокаутом) при 64 победах (53 нокаутом).

После боя украинец поблагодарил публику за поддержку, рассказал, что в контракте есть пункт о реванше, однако для начала необходимо разобраться в причинах поражения.

«Конечно, в контракте есть возможность организации матча-реванша. Но вначале хочу проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд», — заявил он.

Джошуа, тем временем, вызвал на поединок экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.



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