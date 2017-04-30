В «ДНР» заявили о блокировании связи абонентов «МТС Украина» с экстренными службами

Об этом заявил представитель так называемого «министерства связи ДНР».

«В соответствии с решением украинской национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины, от 21 марта 2017 года оператор «МТС Украина» обязан блокировать номера экстренных служб для абонентов, производящих вызовы с территории «ДНР». В результате административного давления со стороны украинской власти «МТС» отключает выходы абонентов на узел специальных служб, обеспечивающий телефонное обращение к экстренным службам 101, 102, 103, 104″, — говорится в сообщении.