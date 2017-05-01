Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли на окраинах

Понедельник, 1 мая, 2017
В течение дня местные жители не сообщали о боевых действиях до самого вечера, когда их интенсивность возросла.
В районе Зайцево стрелять начали ближе к 20 час. Кроме стрелкового, применялись минометы и бронетехника.
Спустя некоторое время начали раздаваться «бахи» с юго-запада — мощные, но отдаленные.
В дальнейшем, продолжал «шуметь» север, а также северо-восток. Впрочем, до полуночи все стихло.
Продолжаются бои и на других направлениях в зоне АТО.
Кроме того, минувшие сутки запомнились снижением пассажиропотока через линию разграничения, которую пересекли 20,8 тысяч человек, что почти на 13 тысяч меньше, чем днем ранее.