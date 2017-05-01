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27-й тур: «Динамо» отсрочило чемпионство «Шахтера»

Понедельник, 1 мая, 2017

В Премьер-лиги состоялись матчи очередного тура. «Шахтер» по прежнему опережает «Динамо» на 14 очков и в следующем туре может окончательно стать чемпионом.

Отчетный тур стартовал в субботу матчем «Звезда» — «Карпаты». Кропивницкая команда третий раз в сезоне обыграла львовян со счетом 3:2 и по праву может считаться неудобным для них соперником. Затем «Ворскла» прервала свою трехматчевую безвыигрышную серию, победив «Сталь» — 2:0 и вернув себе лидерство во второй шестерке.

На следующий день в Луцке вторую кряду победу добыл «Днепр». Гости обыграли «Волынь» с минимальным счетом. «Олимпик», проигрывавший трижды подряд, на этот раз сумел зацепиться за очки — дончанам удалось отыграться в матче с «Зарей» — 1:1.

Ну и наконец в играх с участием лидеров чемпионата были зафиксированы их победы. «Шахтер» с трудом одолел «Александрию». Единственный гол на счету Феррейры, который отличился на 81-й минуте.

Могли горняки досрочно стать десятикратными чемпионами Украины, но «Динамо» разгромило «Черноморец» — 4:1 (Ярмоленко (2), Беседин, Вида — Татарков) и знаковое событие переносится на следующую субботу, когда «Шахтер» сыграет с «Зарей».



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