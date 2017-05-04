Фронтовая Горловка: в управлении образования рассказали об окончании учебного года

Городское управление образования проинформировало о сроках проведения государственной итоговой аттестации для учащихся 9, 11-х классах и переводных экзаменов в 6-8-х и 10-х классах.

«Изучение программного материала в 11-х классах будет завершено 19-го мая, а в 1-10-х классах – 27-го мая.

Праздник «Последний звонок» для обучающихся 1-11-х классов будет проходить 27-го мая.

Переводные экзамены в 6 кл. (математика), 7 кл. (история), 10 кл. (география) будут проходить 29-го мая, в 8 кл. (литература) — 30-го мая.

ГИА в 9-х классах будет проходить согласно графику: 29-го мая — русский язык (диктант), 2-го июня — математика, 6-го июня – предмет по выбору. Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов будет проходить на базе своих общеобразовательных организаций с 22-го мая по 14-е июня», — говорится в сообщении.