Подорвавшиеся под Торецком горловчане пытались попасть на подконтрольную Украине территорию в обход блокпостов

Женщина и ребенок, которые подорвались на взрывном устройстве под Торецком, пытались попасть на подконтрольную Украине территорию в обход пропускного пункта. Об этом на своей странице в ВКонтакте рассказал горловский блогер Егор Воронов.

«Женщина по пути из Горловки в Дзержинск (современное название города — Торецк — прим. TGorlovka) решила с ребенком добраться в обход блокпостов по степи пешком. Ушла недалеко. Осколками ей посекло ноги, а ребенка, которого она с собой вела, контузило и также задело осколками», — сообщил он.

Ранее «Кочегарка» писала о том, что двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве на северо-западе от Горловки.

TGorlovka