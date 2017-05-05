Фронтовая Горловка: город продолжает получать помощь

В конце апреля гуманитарную помощь получил Детский социальный центр.

Были переданы водонагревательный бак, стиральную машинку, канцелярские товары, игрушки и теплые вещи.

Спустя несколько дней в центр местными предпринимателями была доставлена напольная плитка. Ее положат в столовой Детского социального центра. Кроме того, для украшения приусадебной территории учреждения были переданы семена цветов, высажены саженцы сирени, вишни и сливы.

От Международного комитета Красного Креста помощь в виде набора медикаментов получил медицинский пункт КПП «Майорск». В нем — препараты для экстренной, медицинской помощи, необходимые лекарства.