Фронтовая Горловка: город продолжает получать помощь

Пятница, 5 мая, 2017
В конце апреля гуманитарную помощь получил Детский социальный центр.
Были переданы водонагревательный бак, стиральную машинку, канцелярские товары, игрушки и теплые вещи.
Спустя несколько дней в центр местными предпринимателями была доставлена напольная плитка. Ее положат в столовой Детского социального центра. Кроме того, для украшения приусадебной территории учреждения были переданы семена цветов, высажены саженцы сирени, вишни и сливы.
От Международного комитета Красного Креста помощь в виде набора медикаментов получил медицинский пункт КПП «Майорск». В нем — препараты для экстренной, медицинской помощи, необходимые лекарства.