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В ДТЭК намерены заменить антрацит «газовым» углем

Четверг, 4 мая, 2017

К следующему отопительному сезону Приднепровская ТЭС будет полностью переведена на уголь марки «Г», утверждает глава компании.

Энергохолдинг ДТЭК намерен перевести свои ТЭС на уголь газовой марки, чтобы заменить антрацит, потерянный в результате прекращения экономических отношений с неподконтрольной Киеву территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Тимченко рассказал, что обсуждал вопрос увеличения добычи «газового» угля с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым

«Последний контакт был вчера (20 апреля, — ред.) по результатам поездки в «Добропольеуголь». Я был там два дня. Мы сейчас выстраиваем всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки «Г», чтобы заменить антрацит, потерянный на Донбассе», – заявил гендиректор.

«Соответственно, я делился впечатлениями о том, какова ситуация в Доброполье, как мы можем увеличить добычу, сколько необходимо инвестировать и так далее. В ситуации глубокого дефицита угля необходимо принимать реальные действия, принимать быстрые решения, чтобы подготовиться к зиме», – подчеркнул он.

Тимченко отметил, что цена вопроса по одному Доброполью в нынешнем году – более миллиарда гривен.

«ДТЭК переходит на марку «Г». У нас на следующей неделе начинается проект по переведению двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и к отопительному сезону мы переведем два этих блока», – рассказал гендиректор энергохолдинга.

По его словам, к следующему отопительному сезону на марку «Г» будет переведена вся Приднепровская  ТЭС.

«Криворожскую ТЭС сейчас считают – я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку «Г», а половину оставить на антраците», – подытожил Тимченко.

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