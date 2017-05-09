Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в марте превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по оксиду углерода в 1,2 раза, аммиаку в 1,1 раза и формальдегиду в 1,2 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по оксиду углерода в 1,2 раза.

Сравнивая полученные данные с мартом минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, фенола и аммиака, а также увеличение содержания формальдегида. На том же уровне осталось содержание сероводорода.

Сравнение марта и февраля нынешнего года показывает увеличение содержание в воздухе оксида углерода, аммиака и формальдегида. На уровне февраля осталось содержание пыли, диоксида серы, диоксида азота, фенола и сероводорода.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.