Фронтовая Горловка: на северных окраинах на взрывном устройстве подорвались две женщины

Вечером 2-го мая интенсивность боевых действиях в районе Горловки традиционно увеличилась.

Еще утром появились сообщения, что при подрыве на взрывном устройстве на севере города были ранены две женщины. По некоторым данным, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Затем события в окрестностях Горловки происходили уже после 19 час. В это время местные жители начали сообщать о возобновившихся боях на севере города и несколько западнее. К 20 час. горловчане рассказали о неспокойной обстановке на юго-западе. Еще несколько позднее появились сообщения об активности на участке от Светлодарска до Углегорска.

Сегодня, 3-го мая, с утра была зафиксирована стрельба в районе Зайцево.