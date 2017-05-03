Фронтовая Горловка: на «Стироле» около 80 человек получили зарплату

На перешедшем под внешнее управление «ДНР» предприятии зарплату получили лишь те, кто после «национализации» заново написал заявления о приеме на работу и был зачислен в штат.

Представители «ДНР рассказали, что прием людей на работу будет продолжаться до конца лета, когда, по их ожиданиям, численность коллектива вырастет до тысячи человек.

В информации сообщается, что данный момент на работу в ГП «Стирол» принято более восьмидесяти человек, а общая сумма заработной платы за апрель составляет около трехсот тысяч рублей, т.е. в среднем получается по 3,5 тысячи на человека.