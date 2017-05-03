На КПВВ в Майорске выявлен автомобиль с документами и номерами «ДНР»

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники Краматорского отряда выявили автомобиль с недействительными регистрационными документами и номерными знаками «ДНР».

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время оформления легкового автомобиля «Рено», на котором мужчина следовал с неподконтрольной территории, пограничным нарядом в салоне автомобиля в ходе осмотра обнаружено свидетельство о регистрации транспортного средства и автомобильные номерные знаки «ДНР», выданными в Горловке в 2017-м году.

Нарушителя передали сотрудникам Нацполиции в Донецкой области для дальнейшей проверки.