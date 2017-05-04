Фронтовая Горловка: жители Румянцевского вторую неделю сидят без воды

Об этом стало известно, после совещания в горадминистрации, на котором обсуждался вопрос водоснабжения жилмассива.

Как оказалось, воды на нескольких улицах нет уже около 10 дней, что повлекло многочисленные обращения граждан в адрес местных властей.

Для стабилизации ситуации коллективу Ясиноватского СМЭУ-6 поручено провести ревизию запорной арматуры в точке разграничения сетей и точке ответвления на ул.Бондаря, Урожайная, пер.Тираспольский, установить штуцера для замера давления в точке разграничения и в точке ответвления линии водоснабжения до и после запорной арматуры.

Также будет осуществляться контроль за давлением воды в точке разграничения сетей Горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» и Ясиноватской СМЭУ-6.