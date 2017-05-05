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Фронтовая Горловка: проверки бизнеса продолжаются

Пятница, 5 мая, 2017

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

По его информации, «стартовавшие в апреле «проверки» горловского бизнеса контролирующими органами «власти» самопровозглашенной ДНР продолжатся весь май».

«Ряд предпринимателей уже получили уведомления о проведении проверок их торговых объектов в период с 15 по 20 и с 22 по 27 мая» — отметил он.

«По городу куча оштрафованных предприятий «попавших» на сумм от 20 до 100 тысяч рублей, но несмотря на это бизнес вряд ли «умрет». Просто от безысходности. Многих держат за горло товарные остатки и надежда что «вдруг их купят» и невозможность вырваться из бизнеса и обязательств по бизнесу», — приводит слова одного из местных предпринимателей Никита Синицин.



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