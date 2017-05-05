Премьер-лига, 28-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 5-го мая, в турнире стартует очередной тур.

В оставшихся матчах обострилась борьба за третье место — у «Зари» — 42 очка, у «Александрии» и «Черноморца» — по 37, у «Олимпика» — 36, поэтому ключевыми станут игры с участием четырех претендентов. В этом туре донецкая и одесская команды сыграют между собой в субботу. В этот же день «Шахтер» проэкзаменует «Зарю», а в воскресенье «Динамо» — «Александрию».

5 мая, пятница

(2) 19.00, «Волынь» — «Ворскла», Униан

6 мая, суббота



(1) 14.00, «Олимпик» — «Черноморец», Футбол 2

(1) 17.00, «Шахтер» — «Заря», Футбол 2

7 мая, воскресенье

(2) 14.00, «Сталь» — «Карпаты», Футбол 1

(2) 17.00, «Звезда» — «Днепр», Футбол 1

(1) 19.30, «Динамо» — «Александрия», 2+2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)