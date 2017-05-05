Фронтовая Горловка: вечером ситуация снова обострилась

Как уже сообщалось, в четверг с ночи гремели бои на северо-востоке города.

В течение всего дня иногда неспокойно было на севере. О возросшей интенсивности боевых действий местные жители начали сообщать уже вечером.

Около 19 час. стрелять начали на севере/северо-западе, спустя час мощный раскат прогремел на на юго-западе. В дальнейшем, «шумела» сторона Зайцево и Майорска. К стрелковому и крупнокалиберному вскоре добавились минометы, а еще позже и тяжелое.

Весь вечер активность столкновений и обстрелов то падала, то возрастала. Так продолжалось и после полуночи. Зафиксированы всплески боевых действий и ранним утром. По некоторым данным, в их результате в Зайцево и окрестностях повреждения получили до пяти домов. Также есть информация о попаданиях в частный сектор на окраинах Донецка и ранении местного жителя в Ясиноватой.