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В «ЛНР» заявили о резком снижении подачи воды

Пятница, 5 мая, 2017

Ночью 4-го мая на 85% была сокращена поставка воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2). 

Об этом говорится в сообщении подконтрольного «ЛНР» предприятии «Лугансквода».

Ситуация усугубляется тем, что как раз в эти дни на профилактические работы был остановлен водовод, обеспечивающий Кадиевку (бывший Стаханов), Кировск и Брянку из источников, расположенных на территории, подконтрольной «ЛНР». Из-за действий украинской стороны данные населенные пункты могут полностью остаться без воды.  В города Антрацит, Хрустальный (бывший Красный Луч) и Перевальск (за счет перераспределения в магистральных сетях)  подача воды будет ограничена до 30%.



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