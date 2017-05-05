В «ЛНР» заявили о резком снижении подачи воды

Ночью 4-го мая на 85% была сокращена поставка воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2).

Об этом говорится в сообщении подконтрольного «ЛНР» предприятии «Лугансквода».

Ситуация усугубляется тем, что как раз в эти дни на профилактические работы был остановлен водовод, обеспечивающий Кадиевку (бывший Стаханов), Кировск и Брянку из источников, расположенных на территории, подконтрольной «ЛНР». Из-за действий украинской стороны данные населенные пункты могут полностью остаться без воды. В города Антрацит, Хрустальный (бывший Красный Луч) и Перевальск (за счет перераспределения в магистральных сетях) подача воды будет ограничена до 30%.