Несколько тысяч работников «Укрзализныци» будут уволены на неподконтрольной территории Донбасса

Сотрудники двух структурных подразделений регионального филиала «Донецкая железная дорога» (ПАО «Укрзализныця»), которые работают на неконтролируемой территории Донбасса, будут сокращены к середине лета текущего года.

Так, в сети появилось фото приказа от 25 апреля, в котором говорится, что сотрудники Донецкой и Луганской дирекций железнодорожных перевозок будут уволены 17 июля 2017 года.

В документе указано о сокращении 14510 штатных единиц.

В приказе говорится, что уволенным сотрудникам должны предоставить вакантные места на предприятии, которое расположено на территории, подконтрольной украинской власти.

Будут сокращены сотрудники структурных подразделений ДонЖД в Ясиноватой, Иловайске, Дебальцево, Торезе, Луганске, Коммунарске, Станице Луганской, Родаково.

О подлинности данного документа пока достоверно неизвестно.

Источники «Новостей Донбасса» подтвердили, что сокращения готовятся. Сотрудники этих структур не получили пока заработную плату за март и апрель.

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