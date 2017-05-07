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Танкисты ВСУ примут участие в танковом биатлоне НАТО

Воскресенье, 7 мая, 2017

Танкисты из 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины в период с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран-членов НАТО The Strong Europe Tank Challenge, который пройдет на одном из военных полигонов в Германии, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Украину будет представлять танковый взвод капитана Романа Багаева. В прошлом году именно это подразделение во время Всеармейского соревнований среди танковых взводов завоевало звание лучшего танкового взвода украинского войска», — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

В состав украинской делегации войдут не только собственно танкисты указанного взвода, но и представители Харьковского бронетанкового завода, медики, экипаж ремонтно-эвакуационной машины и другие специалисты, которые будут обеспечивать участие украинского подразделения в соревнованиях, — всего 32 человека.

«Наши ребята будут бороться за первенство на танках типа Т-64БВ, модернизированных харьковчанами. Танкисты провели на одном из украинских военных полигонов под Харьковом обкатку этих боевых машин и боевое слаживание в составе взводов и рот. Украинская команда будет выступать в составе танкового взвода по штату, принятому в армиях стран НАТО — четыре основных танка и один запасной», — говорится в информации Минобороны Украины.

Кроме Украины, отмечается в информации, в международных соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран НАТО The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши.

По данным украинского оборонного ведомства, танкисты армии США будут выступать на танках типа «Абрамс — M1A2», а немецкие танкисты — на танках «Леопард — 2А6».

Программа танкового биатлона включает две основные части — боевые стрельбы подразделения как в наступлении, так и в обороне, а также выполнение упражнений из штатного стрелкового оружия — пистолетов (украинские танкисты будут выполнять упражнение из отечественного пистолета марки «Форт»).

«Кроме этих видов, нашим военным также предстоит продемонстрировать свое умение в таких видах программы, как вызов огневой поддержки, вождение боевых машин (танков), определение расстояния до цели, идентификация (распознавание) цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного (подбитого) танка. Программа соревнований предусматривает и проверку физических кондиций военных — преодоление специализированной полосы препятствий и спортивную эстафету», — говорится в сообщении.

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