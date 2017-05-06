Суд опубликовал новую повестку Януковичу по делу о госизмене

Суббота, 6 мая, 2017
Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого по делу о государственной измене на 18 мая.
Копия повестки опубликована на сайте Судебной администрации Украины.
Янукович вызывается в суд 18 мая на 10:00 в деле по обвинению его совершении преступлений предусмотренных по четырем статьям:
Повестка направлена по адресу пребывания подозреваемого: Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко, 81, корпус «В».
Если вину экс-президента докажут, ему грозит пожизненное тюремное заключение.
4 мая в Оболонском суде Киева состоялось первое заседание (подготовительное) по делу Януковича о госизмене по специальной, заочной, процедуре. В итоге суд объявил перерыв в заседании после частичного удовлетворения ходатайства защиты Януковича об организации видеоконференции с ним. Следующее заседание назначено на 18 мая.