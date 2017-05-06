Суд опубликовал новую повестку Януковичу по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого по делу о государственной измене на 18 мая.

Копия повестки опубликована на сайте Судебной администрации Украины.

Янукович вызывается в суд 18 мая на 10:00 в деле по обвинению его совершении преступлений предусмотренных по четырем статьям:

ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления),

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет),

ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет),

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

Повестка направлена по адресу пребывания подозреваемого: Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко, 81, корпус «В».

Если вину экс-президента докажут, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

4 мая в Оболонском суде Киева состоялось первое заседание (подготовительное) по делу Януковича о госизмене по специальной, заочной, процедуре. В итоге суд объявил перерыв в заседании после частичного удовлетворения ходатайства защиты Януковича об организации видеоконференции с ним. Следующее заседание назначено на 18 мая.

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