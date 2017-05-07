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В шахтах на неподконтрольной Киеву территории остановлен водоотлив, это может привести к ухудшению экологической ситуации

Воскресенье, 7 мая, 2017

Во многих шахтах на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Фактически все предприятия остановились. Были заявления, что они попытаются «реанимировать» металлургическое производство, но подтверждения нет. Единственное, что мы точно имеем, это то, что во многих шахтах остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации», — отметил он.

По словам Грымчака, последние исследования, опубликованные российскими СМИ, свидетельствуют о повышении уровня соли в воде на территории ОРДЛО и Российской Федерации в 8 раз. «Где-то 80 источников питьевой воды на сегодня на неконтролируемой территории уже не пригодны к использованию», — сказал он.

112.ua



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