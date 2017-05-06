В Украине выпустят памятную монету к Евровидению

Национальный банк Украины выпустил к международному конкурсу Евровидение, который в 2017 году принимает Киев, памятную монету.

Монета “Песенный конкурс “Евровидение-2017” номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера. Тираж памятной монеты – 40 000 штук, цена — 46 гривень. В Нацбанке отметили, что коллекционеры и все желающие смогут заказать монеты онлайн с 5 по 15 мая.

«На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса “Евровидение-2017”: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважать разнообразие)», — говорится в сообщении НБУ.

Художниками эскизов монеты выступили Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптором – Анатолий Демяненко. Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

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