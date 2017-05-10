Украина существенно нарастила международные резервы

Международные резервы Украины по состоянию на начало мая 2017 года увеличились на 13,57% по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные на веб-портале Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, объем международных резервов Украины на начало мая составил $17,18 млрд.

В НБУ отметили, что значительную долю прироста резервов обеспечило поступление средств от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму около $1 млрд, а также 579,1 млн евро от Еврокомиссии.

Кроме того, регулятор в апреле приобрел $402,3 млн на межбанковском валютном рынке.

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