Фронтовая Горловка: вечером мощно гремел север

В течение пятницы местные жители сообщали о периодических перестрелках на юго-западе и севере города, но основные боевые действия произошли по традиции вечером.

На этот раз их активность начала расти с 18 час., когда в направлении Широкой Балки прозвучало несколько мощных разрывов. На юго-западе их было слышно и раньше, но отдаленней.

После 20 час. горловчане зафиксировали применение тяжелого вооружения в районе Зайцево. Наиболее же сильно окраины гремели после наступления темноты. Север и северо-запад грохотали около двух часов, после чего интенсивность боевых действий начала спадать.

В зоне огня также находились район Авдеевки и Ясиноватой, неспокойно на мариупольском направлении, на западных окраинах Донецка поврежден частный дом. Кроме того, в Петровском районе была ранена женщина 1981 г.р.