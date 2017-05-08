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В повестку дня ВР просят включить рассмотрение законопроекта о разминировании Донбасса

Понедельник, 8 мая, 2017

Международный фонд «Донбасс без оружия» публично обратился к спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию с требованием немедленно включить в повестку дня ближайшей сессии ВР рассмотрение законопроекта № 5189 «Об осуществлении противоминной деятельности в Украине».

Соответствующее заявление опубликовано на странице фонда в Facebook.

В обращении подчеркивается, что данный законопроект уже более полугода находится на рассмотрении в комитетах.

На сайте фонда сообщается, что Верховной Радой Украины еще 28 сентября 2016 г. был зарегистрирован законопроект о гуманитарном разминировании, подготовленный при участии Международного Фонда «Донбасс без оружия».

Принятие данного закона позволит снять все ограничения для привлечения международных организаций, которые специализируются на разминировании и демилитаризации территорий, делая их безопасными для проживания.

В настоящий момент сфера гуманитарного разминирования национальным законодательством регулируется фрагментарно. Это является основным препятствием для начала финансирования международными донорами процесса разминирования в Донецкой и Луганской областях.

Принятие данного законопроекта позволит полностью урегулировать вопросы, касающиеся гуманитарного разминирования в Украине, установить единые стандарты для аккредитации организаций, которые будут привлечены к разминированию Донбасса. В законопроекте установлен свод правил, которые регулируют деятельность неправительственных организаций привлеченных к разминированию.

Эксперты Международного Фонда «Донбасс без оружия» настаивают на важности быстрого рассмотрения и принятии данного законопроекта, приведении законодательства в сфере противоминной деятельности к международным стандартам.

Почему это важно

На Востоке Украины сложилась критическая ситуация из-за недостаточных мер по разминированию территорий. Согласно оценкам международных и украинских организаций, обследование и полное разминирование Донбасса будет длиться 10-15 лет, и понадобиться на это от 10 до 15 млрд. евро. Эти цифры примерные и названы при условии, что не будет дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.

Как сообщалось ранее, Украина не сможет самостоятельно справиться с этим вызовом из-за недостатка финансов, материальной базы и подготовленных специалистов.



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