28-й тур: «Динамо», проиграв чемпионат, отыгралось на «Александрии»

В Премьер-лиги завершился очередной тур, в котором «Шахтер» досрочно оформил десятое чемпионство.

Золотые медали горнякам за четыре тура до конца турнира принесла победа над «Зарей» — 3:2. Луганчане не выигрывают уже шесть матчей чемпионата кряду. Благодаря этому обострилась борьба за третье место. На три очка от «Зари» (42 очка) теперь отстает донецкий «Олимпик» (39 очков), обыгравший «Черноморец» — 1:0. Одесситы, как и «Александрия» имеют в своем активе по 37 очков. К слову, последняя из упомянутых команд была разгромлена «Динамо» — 0:6. Счет с пенальти уже на 7-й минуте открыл Ярмоленко, через пять минут забил Беседин, затем последовал «дубль» от Гармаша, довершили разгром голы Морозюка и Цыганкова.

«Сталь» оказалась сильнее «Карпат» — 2:1, а «Звезда» и «Днепр» разошлись миром — 1:1.

Единственная победа на выезде зафиксирована в Луцке, где «Ворскла» с минимальным счетом обыграла «Волынь».