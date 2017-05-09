Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине сегодня отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Следует отметить, что эта памятная дата была установлена Верховной Радой Украины лишь 9 апреля 2015 года законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации, пишет «Телеграф».

Теперь 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин «Великая Отечественная Война» использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество. В то же время при почтении памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, отменяется использование советской символики.

Вместо этого теперь официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака — общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны. В Украине используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Лозунгом обеих памятных дней является «1939-1945. Помним. Побеждаем».

В прошлом году этот закон еще не успел вступить в силу до 9 мая, однако в Украине на официальном уровне все равно отметили праздник в формате, отличном от форматов празднования «Дня Победы». В этот день состоялось возложение цветов к памятникам неизвестным солдатам Красной армии, в Киеве — марш мира при участии военных духовых оркестров из Украины, Эстонии, Литвы, Польши, Сербии. В то же время обошлось без традиционного военного парада в центре столицы.