 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

На «Евровидении» в Киеве сегодня состоится первый полуфинал

Вторник, 9 мая, 2017

По итогам голосования определятся первые десять финалистов песенного конкурса.

 

Это будет стартовое официальное выступление на площадке Международного выставочного центра украинской столицы. Начнется действо в 22 часа по московскому времени.По итогам отбора будут отсеяны 8 из 18 участников. Букмекеры уже делают ставки на разных музыкантов, предпочтения и тенденции отчасти уже наметились. По мнению букмекерской конторы William Hill, это будут представители Армении, Португалии, Швеции, Азербайджана, Греции, Австралии, Бельгии, Финляндии, Молдавии и Польши. Но интрига и накал страстей сильны – этот вечер обещает стать жарким. Репетиции в Киеве уже вовсю идут несколько недель. Одним из главных фаворитов всего конкурса называют итальянца Франческо Габбани. Представитель страны-хозяйки Украины – группа O.Torvald – выступит уже в финале и без предварительного отбора. Из стран постсоветского пространства сегодня любители популярной музыки смогут поболеть за представительницу Грузии Тамару Гачечиладзе, группу TrianaPark из Латвии, молдавскую команду SunstrokeProject и исполнителя из Азербайджана по имени Дихай.

Второй полуфинал «Евровидения», в ходе которого определятся еще 10 финалистов состоится в четверг, ну а страна-хозяйка конкурса следующего года будет названа в субботу, 13 мая.

Эхо Москвы



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования