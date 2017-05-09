На «Евровидении» в Киеве сегодня состоится первый полуфинал

По итогам голосования определятся первые десять финалистов песенного конкурса.

Это будет стартовое официальное выступление на площадке Международного выставочного центра украинской столицы. Начнется действо в 22 часа по московскому времени.По итогам отбора будут отсеяны 8 из 18 участников. Букмекеры уже делают ставки на разных музыкантов, предпочтения и тенденции отчасти уже наметились. По мнению букмекерской конторы William Hill, это будут представители Армении, Португалии, Швеции, Азербайджана, Греции, Австралии, Бельгии, Финляндии, Молдавии и Польши. Но интрига и накал страстей сильны – этот вечер обещает стать жарким. Репетиции в Киеве уже вовсю идут несколько недель. Одним из главных фаворитов всего конкурса называют итальянца Франческо Габбани. Представитель страны-хозяйки Украины – группа O.Torvald – выступит уже в финале и без предварительного отбора. Из стран постсоветского пространства сегодня любители популярной музыки смогут поболеть за представительницу Грузии Тамару Гачечиладзе, группу TrianaPark из Латвии, молдавскую команду SunstrokeProject и исполнителя из Азербайджана по имени Дихай.

Второй полуфинал «Евровидения», в ходе которого определятся еще 10 финалистов состоится в четверг, ну а страна-хозяйка конкурса следующего года будет названа в субботу, 13 мая.

Эхо Москвы