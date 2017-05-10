В Донецке жестоко убили подростка

О страшной гибели подростка возрастом примерно 15 лет сообщили местные жители.

Тело парня нашли в конце минувшей недели на заброшенной стройке в районе между городским Дворцом детского творчества и зданием Центральной научно-технической библиотеки в Калининском районе.

«Множественные ножевые ранения», – рассказали очевидцы.

Они также сообщили, что на велодорожке, которая идет вдоль Кальмиусского водохранилища, была обнаружена лужа крови. Дончане предполагают, что тело подростка преступники хотели утопить, либо же он сам полз в людное место, пытаясь найти помощь.

Сегодня