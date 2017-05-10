Энергохолдинг Ахметова пополнит запасы антрацита из своих российских шахт

Энергохолдинг ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции из своих угольных шахт в Ростовской области в России. Об этом сообщила пресс-служба «ДТЭК Энерго», передают «Украинские новости».



«До начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, которые ожидаются в июне, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления «Обуховское» (Ростовская область, Россия)», — сообщила пресс-служба.

Это предприятие входит в состав ДТЭК и в настоящее время в первую очередь обеспечивает потребности Луганской ТЭС, которая не имеет других вариантов поставки угля железной дорогой, кроме как из России.

«Заблаговременное пополнение складов Приднепровской и Криворожской ТЭС, которые будут включаться в работу при существенном росте нагрузки на энергосистему Украины, даст возможность станциям дольше производить электроэнергию в необходимом для энергосистемы страны режиме», — отмечает компания.

Пресс-служба «ДТЭК Энерго» подчеркивает, что основная часть антрацита для работы этих станций будет импортирована из Южно-Африканской Республики.

В апреле ДТЭК сообщил, что подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн, прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на пятницу, запасы антрацита на складах Приднепровской ТЭС составляют 41,1 тыс. тонн угля, Криворожской ТЭС — 46,7 тыс. тонн угля.

В частности в период с 3 по 5 мая на склады Приднепровской ТЭС было поставлено 10,3 тыс. тонн антрацита, Криворожской ТЭС — 12,2 тыс. тонн.

Новости Донбасса