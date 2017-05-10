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Как прошел День победы

Среда, 10 мая, 2017

Чествование 72-й годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками прошло в Горловке 9-го мая.

В торжественном шествии, начавшемся от пл.Победы, приняло участие несколько тысяч человек. В рамках акции «Бессмертный полк» горловчане смогли пройти по центральной улице с портретами своих предков, участвовавших в кровопролитном конфликте.

Затем, в Сквере Героев при участии Митрополита Горловского и Славянского Митрофана была проведена панихида по погибшим во время войны, которых впоследствии почтили минутой молчания.

В завершении митинга пришедшие на митинг возложили цветы к обелиску «Воинам-освободителям», после чего выступили творческие коллективы учреждений культуры города.

Здесь же была организована экспозиция фотографий, рисунков и документальных материалов, рассказывающих об ужасающих событиях тех времен.

Кроме того, на площади Ленина состоялся праздничный концерт, на протяжении которого работала выставка оружия и военной техники, представленной вооруженными формированиями «ДНР». Работала на мероприятии и военно-полевая кухня.

Также в честь праздника в Горловке прошел автопробег, в котором приняли участие несколько сотен автолюбителей.

Тем временем, в Донецке состоялся военный парад. Его возглавил советский танк Т-34, участвовали также грузовики ЗИС, РСЗО прошлых и нынешних лет, другая боевая техника.

Стоит отметить, что в некоторых городах Украины  во время массовых мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Дня победы не обошлось без провокаций. В Харькове и Запорожье, Одессе и Днепре между пришедшими почтить память погибших произошли стычки.

Массовые беспорядки наблюдались и в Киеве, где во время акции ко Дню победы за сопротивление полиции или использование запрещенной символики были задержаны около 3о человек человек.

В других городах праздничные мероприятия прошли более спокойно.



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