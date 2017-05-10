Фронтовая Горловка: 9 мая прошло под звуки боев

Как «Кочегарка» вчера сообщала, 9-е мая началось со стрельбы и применения тяжелого вооружения.

После того, как в период с 6 до 8 час. утра на юго-западе раздавались мощные «бахи» и пулеметные очереди, напряженная обстановка на окраинах спала до вечера, хотя на севере периодически боевые действия продолжались в течение всего дня.

После 19 час. вновь тяжелым загрохотал юго-запад. Кроме того, не успокаивалась ситуация на севере, хотя в дальнейшем очевидцы направление Зайцево практически не упоминали.

Основные события развивались стороне Широкой Балки, где все переросло в серьезный бой. Стрелковое и крупнокалиберное, минометы и гранатометы, бронетехника — неполный набор применяемого вооружения. Были слышны и мощные, тяжелые выстрелы, а также прилеты, но отдаленней. После полуночи активность боевых действий не спала, напротив — интенсивность продолжала возрастать волнами.

Около часа ночи очевидцы сообщили о «работающем» танке в районе Зайцево, а в стороне Широкой Балки бой начал стихать лишь к 2 час., но в целом юго-запад периодически шумел как минимум до трех часов ночи.