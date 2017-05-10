Большую часть «денег Януковича» использовать пока нельзя

На сегодняшний день правительство может использовать только треть средств, конфискованных у бывшего президента Виктора Януковича.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, бюджетом на 2017-й год предусмотрено поступление средств от спецконфискации в размере 11,5 млрд. грн. Также законом указано, на что эти деньги пойдут — оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, в Фонд регионального развитияи т. п.

«Превышение свыше 11,5 млрд. грн. засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов», — заявили в ведомстве.

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