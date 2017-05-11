Фронтовая Горловка: к вечеру активность боевых действий возросла

Вечером в окрестностях города снова завязались ожесточенные бои, хотя горловчане сообщали о столкновениях и в течение дня.

В среду, 10-го мая, периодически гремели окраины на севере, западе и юго-западе, но основные события происходили с наступлением темноты.

Первые сообщения о серьезных боях в стороне Зайцево и Светлодарска начали поступать около 19 час. Вскоре очевидцы рассказали и об ударах на юго-западе. На всех направлениях применялись минометы и более тяжелое вооружение, в т. ч. бронетехника. До полуночи горожане слушали мощные раскаты, после чего все стихло. Однако, спустя час тишину снова нарушило применение тяжелого на севере/северо-западе.

Также в среду неспокойно было на окраинах Донецка, на участке Ясиноватая/Авдеевка, на мариупольском направлении.