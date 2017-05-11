Фронтовая Горловка: ветеранам подарили гуманитарные наборы МЧС РФ

В канун 9-го мая ветераны Второй мировой войны получили гуманитарные наборы от МЧС России.

Российские продуктовые наборы вручались от имени главы «ДНР» Александра Захарченко. Об этом говорится в сюжете местного телеканала.

«В преддверии 72-й годовщины мы начали поадресно развозить продуктовые наборы, которые получили от главы ДНР, всем участникам боевых действий и приравненных к ним. Центральная горадминистрация получила 68 таких наборов. Очень приятно, что к акции присоединились частные предприниматели нашего города. В частности, собраны гигиенические наборы», — прокомментировала глава Центрального городского района Адия Кудрякова.

Новости Донбасса