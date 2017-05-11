С мая переселенцам начали блокировать счета в «Ощадбанке». Как рекомендуют действовать

Массовая блокировка банковских карт переселенцев «Ощадбанк» начал 1 мая после завершения процедуры обязательной идентификации ВПЛ. Люди получают соответствующие смс-сообщения.

В связи с этим волонтеры разместили на сайте «Донбасс-SOS» краткий алгоритм действий – что делать переселенцам, чьи банковские карты были заблокированы в связи в мае текущего года.

Так, в первую очередь необходимо обратиться в любое отделение «Ощадбанка» в районе, где он находится на учете как ВПЛ, и подать заявление с требованием передать данные о блокировке счета в Управление труда и социальной защиты населения и Пенсионный Фонд.

Также стоит обратиться на горячую линию «Ощадбанка» по телефону 0 800 210 800 и обязательно заявить о том, чтобы данные о блокировке счета были переданы в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения и управление Пенсионного фонда Украины не позднее, чем в течении следующего дня.

Помимо этого следует позвонить на горячую линию Нацбанка по телефону +38 (044) 230 19 60. В обращении нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество, место проживания, контактный телефон, а также номер отделения «Ощадбанка» и его адрес. Волонтеры советуют требовать передачи данных о блокировке карты не позднее чем в течение следующего дня в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения/ управление Пенсионного фонда, а также настаивать на возобновлении расходных операций.

Затем переселенцу нужно будет обратиться в УТСЗН и Пенсионный фонд с заявлениями, в которых необходимо требовать, чтобы учреждения получили решение «Ощадбанка» о прекращении банковских операций с их счетом.

После этого УТСЗН обязано произвести проверку места проживания, а затем будет принято решение о возобновлении выплат. Выплаты возобновляются с момента их прекращения.