Россия возобновила поставки автогаза в Украину

Россия разблокировала поставки автогаза в Украину. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) выдала положительные заключения по контрактам на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) производства компании «Роснефть» в Украину, пишет «Новое время».

Поставщиком СУГ Роснефти в Украину стала компания Proton Energy Group SA, получателями ресурса в Украине – компания Глуско Украина и ряд других украинских трейдеров.

Как отмечает издание, участники рынка не располагают информацией относительно положительных заключений ФСТЭК по другим контрактам на поставку российского СУГ в Украину. Операторы также отмечают, что российские производители не проявляют активности со сбором необходимых документов для подачи заявки на заключение ФСТЭК.

«Говорили с Лукойлом – они не торопятся вообще. Ни у нас документы не запрашивают, ни сами не собирают. Говорят, что ждут пока ситуация прояснится», – сообщил один из киевских трейдеров.

В то же время, ООО Газпромтранс, один из крупнейших российских перевозчиков СУГ, разослал своим контрагентам письмо с требованием обеспечить наличие разрешения ФСТЭК в пакете документов, предоставляемых при таможенном декларировании. «В случае возникновения задержки на пограничных станциях в связи с отсутствием вышеуказанного разрешения ООО Газпромтранс будет вынуждено начислять штраф», – говорится в письме, копией которого располагает OilNews.

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