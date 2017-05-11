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В Бахмуте торгуют жильем для переселенцев

Четверг, 11 мая, 2017

Объявления о продаже жилья в отремонтированном доме на ул.Гаршина появились на интернет-сайтах.


Бывшее общежитие отремонтировали за счет средств бюджетов разных уровней. Вопрос о ремонте здания был поднят в свое время именно из-за переселенцев. Первоначально обещали жилье предоставить самым нуждающимся.

Работы были начаты в рамках проекта Фонда регионального развития. Но из-за отсутствия механизма распределения жилья гражданам со статусом ВПЛ ордеры получила другая категория: 16 семей военнослужащих-участников АТО. Как сообщалось на торжественном вручении, эти люди простояли на очереди больше 20 лет и крайне нуждались в улучшении жилищных условий.

Не прошло и полугода как квартиры были приватизированы, а отдельные владельцы выставили их на продажу или в обмен на автомобиль. С точки зрения закона нарушений здесь нет, претензий к собственнику жилья быть не может. А вот с точки зрения морали возникает вопрос: действительно ли счастливые обладатели отремонтированных квартир так нуждаются в жилье, если сразу спешат обменять его на автомобиль?

Знамя индустрии



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